Derinkuyu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 222 fişek ele geçirdi.

Operasyonda N.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı.