Derinkuyu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve 222 fişek ele geçirildi. Operasyonda N.Ç. ve Y.Ç. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 222 fişek ele geçirdi.
Operasyonda N.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel