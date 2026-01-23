Derik'te zeytin dal kanseriyle mücadele için ilaçlama yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı işbirliğiyle Derik ilçesinde zeytin ağaçlarını tehdit eden zeytin dal kanseri hastalığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Derik zeytininin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 5 yıllık mücadele eylem planı kapsamında sahadaki uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Derik'te zeytin dal kanseriyle mücadele eylem planının ikinci ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, modern tarım teknikleri kullanılarak dron destekli ilaçlama yapıldı.

Zeytinlik alanlarda gerçekleştirilen bu uygulama ile hem ilaçlamanın daha etkin yapılması hem de geniş alanlara kısa sürede ulaşılması sağlandı.

İlaçlama çalışmaları, özel koruyucu elbiselerle donatılmış, alanında uzman belediye personelleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Sahadaki çalışmalarla eş zamanlı olarak çiftçilere zeytin dal kanseri hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Üreticilere, hastalığın belirtileri, bulaşma yolları, doğru budama teknikleri ve alınması gereken önlemler konusunda eğitimler verilerek, mücadelede bilinçli üretimin önemi vurgulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 500 metrekarelik zeytinlik alan ilaçlandı.