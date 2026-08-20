Haberler

Derik'teki TIR Faciasının 4. Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi

Derik'teki TIR Faciasının 4. Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN’in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4’üncü yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4'üncü yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında 20 Ağustos 2022'de meydana gelen ilk kazada, Yunus Şataflı yönetimindeki 73 SN 384 plakalı gübre yüklü TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11), İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) hayatını kaybetti. Bu kazadan 33 dakika sonra ise yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerinde toplanan kalabalığın arasına daldı. Kazada olay yerindeki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu; Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) ve Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Toplamda 21 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. 11 araç ve 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Her iki TIR sürücüsü tutuklandı; Umut Gündüz 20 Haziran 2023'te, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023'teki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4'ÜNYIL YIL DÖNÜMÜNDE MEVLİT OKUTULDU

Kazanın 4'üncü yıl dönümünde Derik Kaymakamlığı koordinasyonu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Bozlak, İlçe Jandarma Komutan Binbaşı İlker Karaalp, siyasi parti temsilcileri ile kazada ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programla dualarla sona erdi. Mevlit programına katılanlara Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan lokma tatlısı ve su ikram edildi.

'O GÜN MATEM GÜNÜYDÜ'

Kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın babası Ramazan Açan, "20 Ağustos 2022 yılında ilçemizde meydana gelen elim kaza, katliam gibi kazadır diyebiliriz. 21 insanımız bu katliam gibi kazada vefat etmiştir. Bugün ilçe Kaymakamlığımız himayelerinde bu 21 insanımızın adına Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisinde Mevlid-i Şerif okundu. Gerçekten o gün Derik matem günüydü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Formaları kapış kapış gidiyor! Mısır'da Salah çılgınlığı

Formaları kapış kapış gidiyor! Görüntüler Türkiye'den değil
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi