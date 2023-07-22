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Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yatırımları İnceledi

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Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, ilçede yapımı süren yatırımları inceledi. Kaymakam Çakır, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile ilçede devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. İlçede devlet desteğiyle yapılan tekstil fabrikasının yol güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceleyen Çakır ve Aslan, ardından tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, ilçede yapımı süren yatırımları inceledi.

Kaymakam Çakır, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile ilçede devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İlçede devlet desteğiyle yapılan tekstil fabrikasının yol güzergahındaki asfalt çalışmalarını inceleyen Çakır ve Aslan, ardından tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Cebrail Aslan Evren Güncel Haberler

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