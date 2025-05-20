Deri Kanseri İçin Ücretsiz Taramalar Başlatıldı

(ANKARA) - Türk Dermatoloji Derneği, deri kanserine yönelik 37 il ve 71 merkezde ücretsiz taramalar başlatıldığını duyurdu. Türk Dermatoloji Derneği Dermatoonkoloji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, "Bu taramalarda vatandaşlarımızı, deri kanserinden korunma yolları, güneş koruyucu kullanımının önemi konusunda da bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Dermatoonkoloji Çalışma Grubu Üyesi ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, Avrupalı dermatologlar tarafından deri kanserlerinde korunma ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla oluşturulan "Euromelanoma" kampanyası hakkında dernek genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Akay, dernek olarak cilt kanserine yönelik uluslararası alanda farkındalık çalışmaları yürüten Euromelanoma'nın kampanyasını Türkiye'den desteklediklerini ifade ederek, bu yılki kampanyanın Avrupa'da cilt kanserinde beklenen yüzde 40'lık artışa karşı çocuklara odaklandığını söyledi.

"Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısının 2050'ye kadar yüzde 40 artarak 680 bine ulaşması bekleniyor"

"Çocuklarımızın Bir Cilt Kanseri Sorunu Var" temasıyla yürütülen kampanyanın, özellikle çocuklarda güneşten korunma bilinci oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Akay, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısının 2050 yılına kadar yüzde 40 artarak 680 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

"Açık hava etkinliklerinde güneş kremi kullananların oranı yüzde 66'dan yüzde 41'e geriledi"

Euromelanoma'nın 30 Avrupa ülkesinde yürüttüğü tarama programı kapsamında yaklaşık 130 bin kişiyle yaptığı klinik araştırmaların, güneşten korunma alışkanlıklarında ciddi bir düşüş olduğunu gösterdiğini söyleyen Akay, "Güneşe kasıtlı maruz kaldıklarında düzenli güneş kremi kullananların oranı son 10 yılda yüzde 82'den yüzde 48'e düştü. Açık hava etkinliklerinde güneş kremi kullananların oranı yüzde 66'dan yüzde 41'e geriledi. Solaryum kullanım oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseldi" bilgisini verdi.

"37 il ve 71 merkezde ücretsiz deri taramaları başlatacağız"

Türk Dermatoloji Derneği olarak Türkiye'de görülme sıklığı artan cilt kanserinin erken dönemde tespiti ve vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi için bugün 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri" taramaları başlattıklarını aktaran Akay, taramalarının yaklaşık 10 gün süreceğini bildirdi.

Akay, "Taramalarda kişilerin bütün vücut muayeneleri yapılacak, herhangi bir riski olup olmadığı belirlenecek. Bu taramalarda vatandaşlarımızı, deri kanserinden korunma yolları, güneş koruyucu kullanımının önemi konusunda da bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

"Deri kanserlerinin görülme sıklığı ülkemizde de çok arttığı için erken tespit edebilmek çok önemli. Taramaları bu amaçla gerçekleştiriyoruz" diyen Akay, tarama tarihlerinin derneğin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını sözlerine ekledi.