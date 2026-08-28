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Gerger'de Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ağır Yaralı

Gerger'de Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kahta'daki bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Gerger içesinde dereye uçan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gerger-Narince kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 02 ADR 445 plakalı kamyonet, dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ismi açıklanmayan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Kahta'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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