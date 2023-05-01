DEREYE UÇAN ARAÇTA ÖLEN 5 KİŞİ, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

RİZE'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta hayatı kaybeden sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet (65) ve eşi Mürvet Özdemir (54), dularla toprağa verildi.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta hayatı kaybeden sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet (65) ve eşi Mürvet Özdemir (54), dularla toprağa verildi.

Kaza, önceki gün Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü. Kazada sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile komşusu Mehmet ve eşi Mürvet Özdemir, hayatlarını kaybetti.

Bilgin ile Özdemir ailelerinin komşu olduğu, Hayrullah Bilgin'in ilçede fırın işlettiği, Mehmet Özdemir'in de dolmuşculuk yaptığı belirtildi. 2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Beyza Bilgin'in de 2 yıllık üniversite mezun olup, babasına fırında yardım ettiği bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybedenler için ilçenin Kaptanpaşa köyünde cenaze töreni düzenlendi. Sağanağa rağmen camiye akın edenler, acılı aile fertlerine taziye dileklerini sundu. İl Müftüsü Naci Çakmak tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından 5 kişi, dualarla toprağa verildi.