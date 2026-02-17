Haberler

Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde dereye düşen bir oğlağı kurtarmak isteyen bir kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, hem o kişiyi hem de oğlağı kurtardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada derede mahsur kalan vatandaş ve oğlak kurtarıldı.

Kaynak: AA " / " + Ali Küçük -
