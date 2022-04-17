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Dereye düşen 7 yaşındaki Ömer Faruk boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Esat Taştekin - Güncel
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Dereye düşen 7 yaşındaki Ömer Faruk boğuldu

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen Ömer Faruk Özcan (7), hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen  Ömer Faruk Özcan (7), hayatını kaybetti.   

Ergani ilçesi kırsal Bereketli Mahallesi'nde yaşıtlarıyla dere kenarında oynayan Ömer Faruk Özcan, ayağı taşa takılınca dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle dere kenarına gelen köylüler, Ömer Faruk Özcan'ı sudan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Faruk Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Dereye düşen 7 yaşındaki Ömer Faruk boğuldu

Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Güncel

Ömer Faruk Özcan, Güncel, Haberler

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