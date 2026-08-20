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Dilovası'nda TIR Dereye Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Dilovası'nda TIR Dereye Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde rulo sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak Dilderesi'ne devrildi. Şoför Ali Fuat E. (38) sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde dereye devrilen rulo sac yüklü TIR'ın şoförü Ali Fuat E. (38), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi Fırat Caddesi'nde, otoban çıkışı yakınlarında meydana geldi. Ali Fuat E.'nin kontrolünü yitirdiği 41 BDN 967 plakalı rulo sac yüklü TIR, Dilderesi'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ali Fuat E., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ali Fuat E., Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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