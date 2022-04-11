Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı - Haberler

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Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ferhat Yılmaz - Güncel
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Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladıHAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde çetin geçen kışın ardından arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde çetin geçen kışın ardından arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı.

Arı yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle her geçen yıl daha da arttığı bölgede, kaliteli bal üretimi için üreticiler yoğun mesai harcıyor. Derecik ilçesinin zengin bitki örtüsü ve flora çeşitliliğiyle arıcılığa son derece müsait bir coğrafya olduğunu belirten Bedirhan Öcün, "Biz kışa doğru Yüksekova'dan geliyoruz. Amacımız en kaliteli balı üretmektir. Yaklaşık bir ay daha buradayız, sonra Yüksekova'ya gideceğiz" dedi.

Behrem Tekin isimli vatandaş ise Derecik bölgesinin çok verimli bir yer olduğunu belirterek, bölgedeki balların kaliteleriyle bilindiğini söyledi.

Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı

Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı

Derecik'te arı yetiştiricilerinin bal mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yılmaz - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Derecik, Tarım, Güncel, Haberler

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