Derecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili Rahim Can oldu

HAKKARİ'nin Derecik İlçe Belediyesi'nin yeni Başkan Vekili AK Parti'li Meclis Üyesi Rahim Can oldu.

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkındaki hapis cezası ve buna bağlı olarak kamu haklarından yoksun bırakılması kararının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Yeniden Refah Partili Mesut Tekin, 45 günlük geçici süreyle başkan vekili seçildi. Sürenin dolması üzerine başkan vekilliği için bugün yeniden seçim yapıldı. Daha önce Yeniden Refah Partisi'nde bulunan 2 meclis üyesinin de partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesi üzerine yapılan yeni oylamada AK Parti'li Meclis Üyesi Rahim Can bu kez 11 meclis üyesinin 6'sının oyunu alarak Derecik Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

