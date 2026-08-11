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Osmaniye'de Traktör Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Traktör Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
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OSMANİYE’nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say (70) ile yanındaki eşi Elif Say (71) hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say (70) ile yanındaki eşi Elif Say (71) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kaman köyünde meydana geldi. Mehmet Say'ın, tarla dönüşü yokuş aşağı inerken kullandığı traktör, yan yatıp dereye yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü ile yanındaki eşi Elif Say'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Elif Say çiftinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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