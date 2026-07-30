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Dere kenarında mahsur kaldı, ekskavatörün kepçesiyle kurtarıldı; o anlar kamerada

Dere kenarında mahsur kaldı, ekskavatörün kepçesiyle kurtarıldı; o anlar kamerada
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RİZE'nin Çayeli ilçesinde, çay toplamak için gittiği bahçede derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından ekskavatör kepçesiyle kurtarıldı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, çay toplamak için gittiği bahçede derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından ekskavatör kepçesiyle kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, öğleden sonra Çayeli ilçesinde meydana geldi. Çay toplamak için dere kenarındaki bahçeye giden bir kişi, su seviyesinin yükselmesiyle bulunduğu yerde mahsur kalarak ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede çalışan bir ekskavatörün yardımıyla vatandaşın yanına ulaştı. Vatandaşı ekskavatörün kepçesine alan itfaiye ekipleri, dereden güvenli bir şekilde karşıya geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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