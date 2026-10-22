Dera'nın Cemle köyünde İsrail baskınında açılan ateşle engelli sivil öldü

Dera'nın Cemle köyünde İsrail baskınında açılan ateşle engelli sivil öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusunun Dera'nın batı kırsalındaki Cemle köyüne düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu engelli bir sivil hayatını kaybetti. Olayın ardından İsrail güçleri köyün doğu mahallesinde konuşlandı ve evlerin çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.
İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalında düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu engelli bir sivil hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerinin Dera'nın batı kırsalındaki Cemle köyüne düzenlediği baskın sırasında özel gereksinimli genç, askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi köyden alınarak Dera Hastanesi'ne nakledildi.
Köye giren İsrail ordusu, doğu mahallesinde konuşlandı ve yerleşim yerlerindeki evlerin çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.