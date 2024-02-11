Depremzedeye ait iş yerinde yangın çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan evlerinin enkazın 113 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Alihan Yılmaz'a ait İstasyon Caddesi'ndeki tamirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alihan Yılmaz, AA Muhabirine, 6 Şubat depremlerinde 113 saat sonra enkazdan sağ çıktığını anımsattı.

Depremde anne, baba ve bir kardeşini kaybettiğini belirten Yılmaz, "Ailemi kaybettim. Kurtarıldığım depremin yıl dönümünde bir yıl sonra da işyerim yandı. Bundan sonraki planım da yeni bir yere geçip düzenimi kurmak istiyorum." dedi.