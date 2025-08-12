Depremzedelere Konteyner Desteği
Bakan Yerlikaya, Sındırgı ilçesindeki depremden etkilenen Alacaatlı köyünde 10 konteynerin kurulumu tamamlandığını belirtti. AFAD, yıkık ve ağır hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlar için konteyner kurulumuna devam edecek.
Bakan Yerlikaya: Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için Konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve Ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel