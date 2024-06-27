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Depremzedelere destek için Hatay Tanıtım Günleri başladı

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Depremzede esnafa destek sağlamak amacıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri başladı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, depremzede esnafların ürünleri satışa sunuldu. Ayrıca, en hızlı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışmaları da düzenlendi.

Depremzede esnafa destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Hatay Tanıtım Günleri" başladı.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki tanıtım günlerinde, çoğunluğu Hatay bölgesinden gelen depremzede esnaf yer aldı.

Hatay'ın meşhur künefesi, kağıt kebabı, acılı salçası, halhalı zeytini, defne sabunu, özel soslu döneri, baharatları, ipek kumaşları ve birçok yöresel ürün satışa sunuldu.

Esnaf Mithat Öztürk, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki dükkanının yıkıldığını belirtti.

Depremin ardından Türkiye'nin çeşitli illerini dolaşarak fuarlara katıldığını dile getiren Öztürk, "Hem Hatay lezzetlerini tanıtıyorum hem de kazanç sağlıyoruz. Harbiye, kağıt, tepsi kebabımız var, içli köftemiz meşhur. Hatay'ı elimizden geldiğince Ankara'da tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

En hızlı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması

Etkinlikte, acılı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması da düzenlendi.

Yarışmada, en hızlı acılı kağıt kebabı yiyen 16 yaşındaki Arda Akkaya, 2 bin lira ödülün sahibi oldu. Yarışma sırasında Akkaya'nın gözlerinden, kebabın acısı nedeniyle yaş geldi.

Akkaya, "En azından harçlığım çıktı. Telefon alacaktım, bu parayı ona harcarım. Kebap çok acıydı ama para olursa bir daha yerim." dedi.

En hızlı künefe yeme yarışmasını kazanan Murat Yüzükak'a ise Hatay ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi.

Etkinlikte, 2 metrelik tepside yapılan yaklaşık 1 tonluk künefe ziyaretçilere ikram edildi.

Hatay Tanıtım Günleri 30 Haziran Pazar'a ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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