Depremzedeler için moral etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklar için palyaço eşliğinde moral etkinliği düzenlendi. Animatörler dans gösterisi yaparken çocuklara ikramda bulunuldu.
Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklar için moral etkinliği yapıldı.
Gümüşgöze Mahallesi'nde, Muti Zöhre Mahanoğlu İlkokulu'nda, bir sosyal medya fenomeninin de katıldığı etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde eğlendi.
Animatörler dans gösterisi yaptı, çocuklara ikramda bulunuldu.
Gençer, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yanan çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını söyledi.