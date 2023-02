DEPREMZEDELER İÇİN ÇADIR VE SOBA ÜRETİYORLAR

İZMİR Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde depremzedeler için çadır ve soba üretimi gerçekleştiriliyor. Metal teknolojileri bölümündeki öğrenciler soba üretip, çadırların iskelet kısımlarını oluştururken Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler ise Ankara'da aldıkları eğitimle AFAD ölçülerindeki çadırları dikiyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meslek lisesi öğrencileri ve halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından depremzedeler için çadır ve soba üretimi gerçekleştiriliyor. Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyelerde üretilen çadır ve sobalar afet bölgelerine ulaştırılıyor. Metal teknolojileri bölümü öğrencileri soba üretip kaynak yaparak çadırların iskelet kısımlarını oluştururken, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler Ankara'da aldıkları eğitimle AFAD ölçülerindeki çadırları dikiyor. Öğrencilerin 210 adet soba ürettiğini aktaran Kemalpaşa MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit Dursun, "Büyük bir felaketten geçtik. Depremzede kardeşlerimize bir faydamız olması için halk eğitim merkeziyle birlikte çadır üretmeye karar verdik. Şu an depremzedelerimiz için her gün 3 çadır üretiyoruz. Bu sayının artmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda metal bölümü öğrencilerimizle çadır içini ısıtmak için sobalar üretmeye başladık. Şu ana kadar 210 sobayı ürettik ve sevk ettik. Atölyelerimizi bunun için tahsis ettik. Çocuklarımız heyecanla üretime başladılar ve sobaları üretiyorlar. Oradaki acılara bir nebze olsun merhem oluyorlar" dedi.

ÇADIR ÜRETİMİ İÇİN EĞİTİM ALDILAR

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi el sanatları bölümü usta öğreticilerinden Rukiye Altun, 'Bizler de elimizden geldiğince afet bölgesine destek verdik. Çadır üretim bilgimiz yoktu. Ankara'da bu konuyla ilgili ekip olarak eğitim aldık. Malzemeleri temin ettik. Bu projede yer almak istedik. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. AFAD ölçülerine göre çadır üretiyoruz. Günde 3 çadır üretiyoruz ve bu sayıyı arttırmak istiyoruz" diye konuştu.

Her 10-15 dakikada bir soba ürettiklerini anlatan metal bölümü öğrencilerinden Mehmet Ali (16), "Deprem sonrasında çadırlar için soba üretimine başladık. Malzemeleri kaynak yaparak birleştiriyoruz. Bu zamana kadar çok sayıda soba gönderdik. Depremzedelerin sobaya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz ve bunları üretip göndermek bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda çadırlar için iskelet kısımlarını üretiyoruz" diye konuştu. (DHA)