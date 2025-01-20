Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
DEM Parti heyeti, İmralı'ya ikinci ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu

DEM Parti İmralı heyeti beklenen adımı attı! Gözler Bakanlık'ta
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Depremzede Küçük Kızın Duygulu Vedasına Gözyaşları Eşlik Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki deprem sonrası Bursa'ya gelen 8 yaşındaki Zeynep Nevra Önder, sınıf arkadaşları tarafından hediyelerle memleketine uğurlandı. Öğretmeni ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen sürprizle duygulanan Zeynep, ayrılık anında gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremzede küçük kıza gözü yaşlı veda

2 yıl önce Hatay'dan Bursa'ya gelen ilkokul 2.sınıf öğrencisi Zeynep'i arkadaşları hediyelerle memleketine uğurladı

İzleyenler gözyaşlarını tutamadı

BURSA - Hatay'da 2 yıl önce yaşanan deprem sebebiyle Bursa'ya gelen 8 yaşındaki Zeynep Nevra Önder, eğitime başladığı Bursa'dan memleketine sınıf arkadaşları tarafından hediyelerle uğurlandı. Öğretmeni ve arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizi gören Zeynep gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'da duygulandıran mecburi ayrılık, Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfında yaşandı. 2 yıl önce yaşanan Hatay depremi sonrası ailesiyle Bursa'ya gelen Zeynep Nevra Önder, okula başladığı arkadaşlarına gözyaşlarıyla veda etti. Ailesiyle birlikte Hatay'a memleketine dönen Önder, yarıyıl tatili öncesi karne almaya geldiğinde arkadaşları tarafından hazırlanan veda programını görünce duygulandı. İlk önce okul müdürü Şemsi İşleyen'e, öğretmenine, sonra sırayla arkadaşlarına sarılan Önder, gözyaşlarını tutamadı.

Yaşanan o anları kayda alanların yaptığı paylaşımı izleyenler de eklenen müzik ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Depremzede Küçük Kızın Duygulu Vedasına Gözyaşları Eşlik Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Güncel
img

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
img

Survivor'da elenen isim belli oldu!
img

Dünkü maçta gözlerden kaçan detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.