Depremzede kadınlar atık malzemeleri yeni ürünlere dönüştürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde evi yıkıldığı veya ağır hasar aldığı için konteyner ve çadırda kalan kadınlar, açılan kurslarla atık malzemeleri ekonomiye kazandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde evi yıkıldığı veya ağır hasar aldığı için konteyner ve çadırda kalan kadınlar, açılan kurslarla atık malzemeleri ekonomiye kazandırıyor.

Arsuz ilçesinde evleri yıkılan ya da hasar alan aileler, yurt ve misafirhanelerin yanı sıra AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner ve çadırlarda kalıyor.

Depremzedelere barınma ve gıda desteğinin yanı sıra açılan kurslarla da yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olunuyor.

Çetillik Mahallesi'nde kurulan 70 konteyner ve 25 çadırın bulunduğu ve yaklaşık 186 kişinin kaldığı alanda Arsuz Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi tarafından Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu açıldı.

Kursa katılan 20 kadın usta öğreticiler eşliğinde, atık malzemelerden ve palmiye yapraklarından süs eşyası ve sepet yaparak ekonomiye kazandırıyor.

Usta öğretici Mutlu Parlar, AA muhabirine, kadınlara moral verebilmek ve yaşadıkları sıkıntılardan uzaklaşmalarına destek olmak amacıyla 1,5 ay önce kursu açtıklarını söyledi.

Şu an iki grup halinde toplam 20 kadınla çalışmalarının devam ettiğini anlatan Parlar, kursta boncuk, ip, kumaş gibi atık malzemelerle palmiye yaprakları ve kamıştan şapka, sepet, çanta, süs eşyası gibi yeni ürünler yaptıklarını belirtti.

Kurs verdiği kadınların çok özel olduğunu anlatan Parlar, şöyle devam etti:

"Bir şekilde ürün çıkarmaya, dertlerimizden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Deprem nedeniyle malzeme temininde biraz zorlandık. Dolayısıyla doğal yollarla mesela şu an kamışlardan bir şeyler yapmaya çalıştık. Palmiye ağaçlarından sepet yapıyoruz. Çok yakın bir süreçte de ürünleri internet üzerinden satışa sunmaya başlayacağız. Biz en düşük maliyetle çok güzel ürünler çıkarmaya çalıştık. Şu anki grubum benim için çok özel, çünkü depremde tamamının evi yıkılmış. Yoktan var etmeye, bir şekilde hayata dönmeye çalışıyoruz. Maddi manevi bir şekilde bir şeyleri geri kazanmaya çalışıyoruz."

Kursiyerlerden 63 yaşındaki Hatice Ulus da kurs sayesinde yaşadıkları kötü süreçten biraz olsun uzaklaştıklarını anlattı.

Eşi ve çocuklarıyla depreme yakalanan ve evi yıkılan Yeliz Kirmit, kurs sayesinde güzel ürünler ortaya çıkardıklarını belirtti.

Kurs sayesinde teselli olduklarını aktaran Kirmit, şunları kaydetti:

"Biz burada depremi unutuyoruz, teselli oluyoruz. Sağ olsun hocamız da bize çok büyük destek oluyor. Burada yaptığımız ürünleri satıp katkı olacak bize. Yaptığımız ürünlerin bazılarını da hatıra olarak saklamayı düşünüyoruz, hani evimiz olursa diye."??????????????