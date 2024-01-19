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Depremzede Çocuklara Motivasyon Atölyeleri Düzenlenecek

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yarıyıl tatilinde, depremzede çocuklara motivasyon için atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterileri düzenlenecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yarıyıl tatilinde, depremzede çocuklara motivasyon için atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterileri düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin 20 Ocak'ta başlayacağı ve 27 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda; çocuk konserleri, yüz boyama aktiviteleri, Karagöz-Hacivat gösterileri, ahşap zeka ve beceri oyunları, hava şartlarına göre şişme oyun parkuru, tahta bacak ve dev koala maskot gibi oyunlar düzenleneceği kaydedildi. Oyunların yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır stantlarının da yer alacağı etkinliklerde ayrıca, çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterilerinin düzenleneceği ifade edildi.

ETKİNLİKLER KONTEYNER KENTLERDE DÜZENLENECEK

20 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başlayacak olan etkinlikler, 21 Ocak Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 22 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ile 23 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Havaalanı Konteyner Kent'te, 24 Ocak Çarşamba günü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 25 Ocak Perşembe günü Hatay Kırıkhan'da, 26 Ocak Cuma günü Osmaniye Merkez'de ve 27 Ocak Cumartesi günü ise Adana'nın Çukurova ilçesindeki konteyner kentlerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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