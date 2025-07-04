Depremzede Çocuklar için Kızılin Kanyonu'nda Gezi Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden çocuklar ile okula destek projesinden yararlanan öğrenciler için Kızılin Kanyonu'na gezi düzenlendi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide çocuklar, tarihi Kızılin Köprüsü'nü ziyaret etti, Fırat Nehri'nde tekne turuna katıldı.

Etkinlikte çocuklar doğayla iç içe bir gün geçirirken, sosyal bağlarını da güçlendirme fırsatı buldu.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, bu tür faaliyetlerin çocuklar için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinlik, çocukların doğayla buluştuğu keyifli anların ardından sona erdi.