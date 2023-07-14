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Depremlerin vurduğu illerde TYP kontenjanı artırılıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremlerin vurduğu bölgelerde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan sayısının artırılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan sayısının artırılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Malatya Hatay Güncel Haberler

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