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Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80'i daha yakalandı

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Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80'i daha yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar edenlerden 80'i daha güvenlik güçlerince yakalandı. Cezaevinden kaçanların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden kaçanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

80 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Bu kapsamda 12 Şubat Pazar günü 40 firariyi yakalayan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonucunda 80 kişiyi daha saklandıkları yerlerde yakaladı. Firariler, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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