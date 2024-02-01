Depremlerde hayvanlarıyla yakalanan besici, kuzularını çadırda büyütüyor

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli geçen yıl meydana gelen depremlere hayvanlarıyla yakalanan Malatyalı besici Ömer Porgalı, yeni doğan kuzularını, devletin verdiği ve bir başka besicinin kendisine tahsis ettiği araziye kurduğu çadırda büyütüyor.

Depremlerin ardından hayvanlarına sahip çıkmak için bulundukları şehirleri terk etmeyen besiciler, yaşadıkları zorlukları dayanışmayla aşıyor.

Hayvan yetiştiricisi Ömer Porgalı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde yakalandıklarını söyledi.

Depremde hayvanlarını koydukları yerlerin hasar aldığını belirten Porgalı, bunun üzerine yerlerinin yetmemesi ve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle koyunlarını komşusunun ağılına geçirdiklerini ancak oranın da yıkıldığını ifade etti.

Porgalı, sonraki süreçte devletin kendilerine hayvanların barınmasını sağlayabilmeleri için çadır verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Çadırdan sonra kuzuları kurtardık. Komşumuzun evi de ağılı da yıkıldı. Allah'a şükür hayvanlarımızdan zayiat vermedik, hepsini kurtardık. Erhan Ağabey'e de söyledik, bize bu yeri verdi. Devletin çadırıyla faaliyete devam ediyoruz. Kuzularımız doğmaya başladı. Hatta bugün İlçe Tarım Müdürlüğüne gittim, durumu anlattım. Yarın bize bir çadır verecekler kuzularımız için. Onu da yan tarafa açacağız."

"Devlet bütün imkanları sağladı"

Devletin geçen yıl ayrıca yem ve yonca desteğinde bulunduğu bilgisini veren Porgalı, "Bütün imkanları devlet bize sağladı. Üretime devam ediyoruz. İnşallah 2024 hayırlı olur." diye konuştu.

Kuzularının 15 Ocak itibarıyla doğmaya başladığını söyleyen Porgalı, doğumların bu ayın sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

Porgalı, hayvancılığın, özellikle de küçükbaş hayvancığın artık tercih edilmediğini belirterek, "Herkese hayvancılığı tavsiye ederim ama kimse yapmıyor. Küçükbaş bereketlidir. Kimse bu işleri yapmak istemiyor, çoban bulunamıyor." ifadesini kullandı.