Depremin vurduğu Hatay'a yeni sebze hali 53 günde inşa edildi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da, Nevşehir Valiliği tarafından 53 günde inşa edilen Kapadokya Sebze Hali hazır hale getirilirken, anahtar tesliminin pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sahada ilk günden itibaren devlet millet işbirliği ile sürüyor. Kentte üreticiler için önemli olan destek ise Nevşehir'den geldi. Nevşehir Valiliği tarafından Antakya'da Çevreyolu, Kuzey tepe mevkiinde 8 bin 250 m2 arazi üzerine sebze hali inşa edildi. 53 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Kapadokya Sebze Hali'nde anahtar teslimi 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek programla yapılacağı bildirildi.

tamamlanan Kapadokya Sebze halinde, her biri 25 metre kare olan 65 adet iş yeri, 1 adet 48 metre kare idare binası, 1 adet dernek binası, 1 adet 23 metre kare çay ocağı ve 2 adet 42 metre kare tuvalet bulunduğu belirtildi.