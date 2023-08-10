Depreme nişan töreninde yakalandılar: Panik anları kamerada
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme, Elbistan'da nişan töreninde yakalanan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.
Depreme nişan töreninde yakalandılar: Panik anları kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde bir depreme, Elbistan'da nişan töreninde yakalanan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verile göre, Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elbistan'da da şiddetli şekilde hissedilen depreme nişan töreninde yakalanan vatandaşların panik anları anbean görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel