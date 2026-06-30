Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, tutuksuz sanıklar Ö.F.T, A.T. A.Ö. S.B. ve L.V. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, haklarında dava açılan 2 kamu personeline ilişkin dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini belirterek, tutuksuz sanık A.Ö'ye birleşen dosya kapsamında savunma yapması için söz verdi.

Sanık A.Ö, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, imar mevzuatı kapsamında rutin işlemleri yerine getirdiklerini, ruhsat işlemlerinin yürürlükteki mevzuata göre yapıldığını savundu ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık S.B. ise Dulkadiroğlu Belediyesinde idareci olarak görev yaptığını, zemin etüt raporunda idareci sıfatıyla imzasının bulunduğunu ifade etti.

Kat artışıyla ilgili herhangi bir imzasının bulunmadığını öne süren S.B, bina yıkımıyla ilgili sorumluluğunun olmadığını savunarak beraatini istedi.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, binaya ilişkin daha uzman kişilerden rapor alınmasını talep etti.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

Müştekiler ile müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.