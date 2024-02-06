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Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

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Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde anıldı. Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir öncülüğünde İlçe Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba ikramından sonra depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde anıldı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir öncülüğünde İlçe Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Çorba ikramından sonra depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ahmet Demir Çatalzeytin Kastamonu Deprem Yaşam Güncel Haberler

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