Depremde hayatını kaybedenler için aşure dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf kadın, meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için aşure yaparak dağıttı. Acılarının büyük olduğunu belirten kadınlar, aşurelerini komşulara ve geçen vatandaşlara dağıttı.

Depremde hayatını kaybedenler için aşure dağıttılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf kadın, meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için aşure yaparak dağıttı.

Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan esnaf kadınlar bir araya gelerek, depremde hayatını kaybedenler için aşure programı düzenledi. Sabah saatlerinde başlayarak,kazanda aşure hazırlayan kadınlar, bölgedeki herkese dağıtımını da gerçekleştirdi.

Acılarının büyük, yaralarının olduğunu belirten 4 çocuk annesi Şerife Aksen (48)," Burada küçük esnaf olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarla beraber Muharrem ayı dolayısıyla aşure yaptık. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremde kaybettiğimiz yakınlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız için aşure yaptık ve dağıttık. Aşurelerimizi pişirdikten sonra burada yaşayan komşulara yoldan geçen vatandaşlara dağıtımlarımızı yaptık. Allah kabul eylesin. Acımız büyük, yaralarımız var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.