Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen Fatih Elmas Anıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden öğretmen Fatih Elmas, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. Mezara çiçek bırakılarak dua edildi.

İslahiye Anadolu Lisesinde rehber öğretmenliği yapan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Atatürk Mahallesindeki evine ailesiyle birlikte hayatını kaybeden öğretmen Fatih Elmas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Mezara çiçek bırakan öğrenciler, genç öğretmen için dua etti.

İslahiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Durmuş, depremden bu yana öğretmenler gününün kendileri için hep yas olarak geçtiğini, birçok sevdikleri öğretmen ve öğrencileri kaybettiklerini söyledi.

Öğrencilerden Meryem Çiçek ise İslahiye'de depremlerde hayatını kaybeden 39 öğretmenin isimlerini tek tek okuyarak, hepsine dua ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
