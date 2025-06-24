Depremde Hasar Gören Bina Yıkım Sırasında Devrildi

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilerek kazaya sebep oldu. Yaralı kurtarılan operatör hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, depremlerde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Depremlerde hasar gören ve yıkım kararı alınan 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında bir anda çöktü. Binanın yıkılan bölümü, çalışma yapan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazadan yaralı kurtarılan operatör, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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