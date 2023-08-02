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Depremde hasar gören apartmanın çatısında tehlikeli malzeme indirme

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ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alıp tahliye edilen ve girişin yasak olduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, sarkıttıkları iple malzeme indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alıp tahliye edilen ve girişin yasak olduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, sarkıttıkları iple malzeme indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak tahliye edilen ve yıkım kararı verilen İstasyon Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısına çıkan 3 kişi, topladıkları malzemeleri bağladıkları iple aşağıya indirdi. Girilmesi yasak olan binadan herhangi bir önlem de alınmadan malzeme indirilmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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