Depremde hasar gören apartmandaki Türk bayrağı iş makinesiyle alındı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı sırasında operatör, fark ettiği 3'üncü kattaki Türk bayrağını iş makinesiyle alarak iş arkadaşına verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor. Elazığ Valiliği karşısındaki ağır hasarlı bir apartmanın, çevre güvenliği alınarak yıkımına başlandı. Bu esnada hidrolik makaslı ekskavatör operatörü, 3'üncü katta balkonda duran Türk bayrağını fark etti. İş makinesinin makası ile titizlikle binadaki bayrağı alan operatör, aşağıda bekleyen iş arkadaşına teslim etti. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.