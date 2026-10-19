Depremde hasar gören 115 yıllık Yedi Ocak İlkokulu Osmaniye'de yeniden açıldı

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Osmaniye'deki Yedi Ocak İlkokulu, 1911'den bu yana eğitim öğretime ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, bulunduğu mahalleye adını veren ve 115 yıldır eğitim yuvası olarak kullanılan Yedi Ocak İlkokulu'nun hikayesi anlatıldı.

Hicaz Demir Yolu projesinin inşası sırasında Almanlar tarafından 1907'de hastane olarak yapımına başlanan Osmaniye'deki bina 1911'de tamamlandı.

Aynı yıl Cebelibereket Mekteb-i Numune İbtidaisi yani Cebelibereket örnek ilkokulu olarak hizmete açılan bina, Birinci Dünya Savaşı yıllarında hastanenin yanı sıra karargah olarak da kullanıldı.

Uzun süren harp yıllarından sonra, aşırı derecede tahrip olan binada farklı tarihlerde çeşitli onarımlar yapıldı ve eğitim-öğretim bir süre farklı bir yerde devam etti.

Bu süreçte Osmaniye'nin kurtuluş günü olan Yedi Kanunisani İlk Mektebi adını taşıyan okul, 1945-1946 eğitim-öğretim yılından itibaren Yedi Ocak İlkokulu ismini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören okul, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından bu eğitim-öğretim yılında yeniden hizmete açıldı.

"115 yıldır eğitim hayatına hizmet etmekte olan bir okuluz"

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AA muhabirine, Yedi Ocak İlkokulu'nun Türkiye'deki asırlık okullardan biri olduğunu söyledi.

Zaman zaman ortaokul olarak da hizmet veren okulda Türk siyasetinin ve sanat dünyasının önemli isimlerinin de eğitim gördüğünü anlatan Albak, şöyle konuştu:

"115 yıldır eğitim hayatına hizmet etmekte olan bir okuluz. Türk siyasetinin son 50 yılına damga vurmuş büyük bir siyasetçi Devlet Bahçeli beyefendi buradan mezun. Bunun yanında sinema sektöründe Selvi Boylum Al Yazmalım ile tanınmış Arif Keskiner ve kardeşi Abdurrahman Keskiner, yine sinema sanatçısı Yılmaz Köksal, hepimizin şarkılarıyla büyüdüğü Ümit Besen beyefendi bu okuldan mezun olmuş insanlar."

Tarihi okul binası depremde hasar aldı

Albak, asırlık okulun ve sonrasında yapılan eklentilerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldığını belirtti.

Afetin ardından eklentileri yıkarak asırlık binada güçlendirme ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Albak, "Şu anda bu binanın her tarafı hem güçlendirildi hem de aslına uygun bir şekilde, restorasyon ahlakına uygun bir şekilde restore edildi." diye konuştu.

Albak, asırlık binada 21 sınıfta yeni nesiller yetiştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA