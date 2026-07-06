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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Depremde Halk Sağlığı Hizmetleri Rehberi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Depremde Halk Sağlığı Hizmetleri Rehberi kapsamında 81 il için destek illerin belirlendiğini ve aile hekimliği birimlerinin eşleştirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yayımlanan Depremde Halk Sağlığı Hizmetleri Rehberi ile 81 il için destek illerin belirlendiğini belirterek, deprem bölgesiyle destek illerin aile hekimliği birimlerinin eşleştirildiğini, böylece afetin ilk anında kimin nerede görev yapacağının netleştirildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerin üstesinden ancak ortak akıl, planlama ve insan odaklı bir vizyonla gelinebileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca, "koruyucu sağlık hizmetlerinde dünyada bir ilk olan" Depremde Halk Sağlığı Hizmetleri Rehberi'ni yayımladıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yayımladığımız rehber ile 81 ilimiz için destek iller belirledik. Deprem bölgesi ile destek illerin aile hekimliği birimlerini tek tek eşleştirdik. Alan koordinatörleri ve müdahale ekipleriyle, afetin ilk anında kimin nerede görev yapacağını netleştirdik. Gebelerimiz, bebeklerimiz, kronik hastalarımız ve engelli bireylerimiz için atılacak adımları titizlikle şekillendirdik. Güvenli içme suyundan barınma alanlarına, aşıların soğuk zincirle ulaştırılmasından hızlı değerlendirme formlarına ve veri güvenliğine kadar her detayı rehberimize işledik. 81 ilimizin kendi yerel planlarını oluşturmasını sağlayan bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, rehberimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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