Malatya'da deprem esnasında öğretmenlerin engelli öğrencileri dışarı taşıması güvenlik kamerasında

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitim ve görme engelliler okulundaki öğretmenler, engelli öğrencilerini dışarı taşıdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Vali Seddar Yavuz öğretmenlere teşekkür etti.

Battalgazi ilçesinde meydana gelen depreme Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda yakalanan öğretmen ve öğrenciler can havliyle dışarı koştu.

Bu sırada Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli öğretmen Gökhan Aydoğdu ise merdivenlerden inme güçlüğü çeken engelli öğrencileri dışarı taşıdı.

Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda ise öğretmenlerden Yunus Güngörü, deprem esnasında görme engelli öğrencilere rehberlik ederek dışarı çıkmalarını sağladı.

Öğretmenlerin öğrencilere yardım etme anları, okulların güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere teşekkür etti.

Vali Yavuz, paylaşımında, "Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmenlerimizin deprem sırasındaki gayreti 'Öğretmen işte budur.' dedirtti bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum kıymetli öğretmenlerimize." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
