Penta Park Deprem Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. Blokların yıkılmasına ilişkin davada, yapının müteahhidi Mesut Başkır ile statik proje müellifi Özcan Çakmak, ayrı ayrı 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Başkır ile tutuksuz sanıklar Özcan Çakmak ve M.B. müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanıklardan Mesut Başkır, Özcan Çakmak ve M.B. beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini isterken, müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mesut Başkır ile Özcan Çakmak'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar A.T, A.K, C.Ş, Ç.C, Ç.H, E.A, E.T, E.T, H.M.G, M.S, M.Ö, M.B, O.Y.D, Y.H. ve Z.Y.Ö'nün üzerlerine atılı suçun sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Sanıklar F.Y, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş. hakkında açılan kamu davasının ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan Penta Park Sitesi 1. ve 3. Blokların yıkılması sonucu 115 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 23 sanık hakkında dava açılmıştı.