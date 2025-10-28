Deprem Sonrası Resmi Açıklamalara Dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.