Deprem sonrası gündem oldu! Bağcılar'ın uydudan çekilen fotoğrafı büyük tedirginlik yarattı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başta İstanbullular olmak üzere birçok vatandaşı tedirgin ederken, uydudan çekilen bir fotoğraf kısa sürede gündem oldu. İstanbul'un Bağcılar ilçesinin Google Maps uydu görüntüsünde yeşil alanların yok denecek kadar az olması ve iğne atsan yere düşmeyecek şekilde çarpık bir yapılaşmanın etkin olduğu görülüyor.

Düzce'de önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Ankara gibi megakentlerde de büyük korku yarattı.

İSTANBULLULAR PANİKLE SOKAĞA FIRLADI

Sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği soruların gölgesinde yaşanan depremin paniğiyle sokağa fırlayan İstanbulluların bir kısmı geceyi toplanma alanlarında geçirirken, internete düşen bir fotoğraf ise korkuyu adeta katladı.

BAĞCILAR'IN UYDU GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞE YARATTI

İstanbul'un beklenen büyük depreme hazır olup olmadığı tartışmaları sürerken, Bağcılar'ın Google Maps uydu görüntüsü ilçede yaşayanları epey ürküttü.

TOPLANMA ALANLARININ YERİNİ BİNALAR ALDI

Depremin ardından kısa sürede viral olan fotoğrafta, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yeşil alanların yok denecek kadar az olduğu ve olası bir sarsıntı anında vatandaşların toplanabilecekleri alanların yerini binaların aldığı dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ART ARDA GELDİ

Sosyal medya hesaplarından bahsi geçen fotoğrafı paylaşan yüzlerce kullanıcı duruma tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Yeşil görmek için büyüteç gerek.

- En azından yollar için kıl kadar ince bir boşluk bırakmışlar.

- Piksel piksel inceledim park denebilecek, deprem sonrası toplanılabilecek doğru düzgün tek bir alan bile göremedim.

- 1 tane ağaç gördüm sanki.