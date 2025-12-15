Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Genç bir kişi, dışarı çıkmaya çalışırken düştü ve bacağında çatlak oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEPREMDE KAÇARKEN BACAĞI ÇATLADI
Hatay'da Antakya ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan genç, hızla dışarı çıkarken yere düştü. Bir anda yere yığılan bu kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı genç, hastaneye götürüldü. Gencin, sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi. DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel