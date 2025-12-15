Haberler

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Hatay'da 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Genç bir kişi, dışarı çıkmaya çalışırken düştü ve bacağında çatlak oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DEPREMDE KAÇARKEN BACAĞI ÇATLADI

Hatay'da Antakya ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan genç, hızla dışarı çıkarken yere düştü. Bir anda yere yığılan bu kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı genç, hastaneye götürüldü. Gencin, sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi. DHA)

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
