6 Şubat depremlerinin ardından öğrenciler karnelerini aldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da öğrenciler karnelerini aldı.

Gaziantep

Gaziantep'te 1768 eğitim kurumunda 725 bin 667 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Kemal Çeber, AK Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil ilçesindeki Osman Gazi Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Çeber ve beraberindekiler, buradaki öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Çeber, gazetecilere, önemli eğitim yatırımlarının sürdüğüne işaret ederek, gelecek dönemlerde eğitimle ilgili bir sorunun oluşmayacağını dile getirdi.

Malatya

Battalgazi İlçesinde Orduzu Nadire Dernek İlkokulu'ndaki karne dağıtımı törenine katılan Vali Ersin Yazıcı'yı okul bahçesinde öğrenciler çiçekle karşıladı.

Yazıcı, anaokulu sınıfındaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Birinci sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü sınıfı da ziyaret eden Yazıcı, burada yaptığı konuşmada kentte 148 bin 771 öğrencinin bugün karne aldığını, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladıklarını söyledi.

Depremden etkilenen Malatya'da eğitimin aksamadan devem ettiğini bildiren Yazıcı, "11 bin 678 öğretmenimizle birlikte 872 okulumuzda ilk yarıyı tamamladık. Bundan sonra da mevcut okullarımızda ikili öğretimle öğretmen arkadaşlarımızın gayretleriyle eğitim öğretim yılını sağlıklı şekilde tamamlayacağız. Deprem koşulları içerisinde öğrencilerimizin normalleşmesi, normal yaşamlarına devam etmesi adına tıpkı 6 Şubat'tan önce okullarımızdan yapılan tüm etkinliklerin aynı şekilde bu dönemde yapılması için özel gayret gösterdik." diye konuştu.

Yazıcı konuşmasının ardından beraberinde İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile öğrencilere karnelerini verdi.

Adıyaman

Adıyaman'da 904 okuldaki 160 bin 609 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Osman Varol, Yenimahalle'deki K12 konteyner kentteki Vefa İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Varol, depremzede çocuklarla sohbet etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 746 bin 748 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Haliliye ilçesindeki Haliliye Ortakulu'nda düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Vali Şıldak, gazetecilere, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Bütün eğitim kadromuza, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve velilerimize eğitime verdikleri üstün destek ve gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılarının ikinci dönemde de artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da 4 bin 200'ü konteyner sınıflarda olmak üzere yaklaşık 300 bin öğrenci karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu ilçesi Havaalanı Konteyner Kent İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilçenin tamamında ciddi yıkımlar meydana geldiğini hatırlattı.

Yaşanan felaketin ardından birçok okulun yıkıldığını veya hasar gördüğünü, bu durumdan 327 bin öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirten Kahraman, "Toparlanma sürecinin ardından eylül ayı itibarıyla 300 bin öğrenci ile eğitim öğretime başladık. Depremden sonra başka illere giden 64 bin öğrencimizin 6 bini tekrar şehrine dönüp eğitim öğretime dahil oldu." diye konuştu.

Öğrencileri tekrar eğitimle buluşturmak adına ciddi çabalar sarf ettiklerini anlatan Kahraman, 821 okulda tadilat yapıldığını ve bazılarında ikili eğitime geçildiğini dile getirdi.

Kahraman, kent genelinde 110 konteyner sınıf oluşturulduğunu ve buralarda da 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğüne işaret etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.