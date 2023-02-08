Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesinde bir babanın çaresizliği: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim

Güncel Haberler

Depremden en fazla etkilenen illerimizden biri olan Hatay'da çocukları enkaz altında kalan bir babanın sözleri ekran başındakilerin yüreklerini dağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'de 10 ilde yıkıma büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkıma uğrayan illerden biri de Hatay oldu.

"ÇOCUKLARIMA VERECEKTİM"

Hatay'da Show TV muhabiri Mustafa Mandev, depremzede babaya cebinde ne olduğunu sorunca baba "Bisküvi var cebimde yiyemiyorum, dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim" cevabını verdi.

Acılı babanın gözyaşları kameralara yansıdı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Selim Güler:

Allahim nasil bir aci .Allahim babaya güc kuvvet versin.Insallah Allahima dua ediyorum cocuklari sag salim ciksinlar.Bütün insanlarimiz kurtulsunlar Allahtan dua etmekten baska caremiz yok

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title