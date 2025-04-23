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Deprem Anında Engelli Bireyi Kucağında Taşıyan Kahraman

Deprem Anında Engelli Bireyi Kucağında Taşıyan Kahraman
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Ümraniye'deki bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen depreme yakalanan bir vatandaş, engelli bireyi kucağına alarak dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye'deki bir rehabilitasyon merkezinde depreme yakalanan vatandaşın, engelli bireyi kucağına alarak dışarı çıkarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Ümraniye'de faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde yakalanan 2 kişi, can havliyle dışarı koştu.

Binadaki bir kişi ise deprem anında 35 yaşındaki engelli bireyi kucağında dışarı taşıdı.

O anlar binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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