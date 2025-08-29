Denizli ve Aydın Arasında Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Buldan ilçesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi arasında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çatak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Yangın kısa sürede Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangına orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangının küçük bir ormanlık alanda başladığı, daha sonra rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
