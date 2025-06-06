Denizli Valisi Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Coşkun, Delikliçınar Yeni Camisi'nde kılınan namazın ardından cami avlusunda vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Coşkun, çocuklara harçlık verdi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve il protokolü de katıldı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelle bayramlaştı, Serinhisar Bölge Trafik ve Sarıabat Jandarma kontrol noktalarında denetimleri takip etti.???????