Denizli Sarayköy'de motosiklet domuz sürüsüne çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Denizli Sarayköy'de motosiklet domuz sürüsüne çarptı, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde motosikletin domuz sürüsüne çarpması sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde motosikletin domuz sürüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail Eşref Azgınoğlu (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tosunlar Mahallesi yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.???????
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA