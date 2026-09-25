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Denizli Sarayköy'de elektrikli bisikletli kişi inşaat temeline düşerek öldü

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline düşen 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kişinin cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline düşen kişi öldü.

Cavit Özkan'ın (80) kullandığı elektrikli bisiklet, Turan Mahallesi'nde bir inşaatın temeline devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özkan'ın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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